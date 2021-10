"È il garante dell'Euro": così Merkel incorona Draghi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Elogi reciproci dopo il vertice di Roma. Il presidente del Consiglio saluta la Cancelliera come "campionessa del multilateralismo" e guida dell'Europa degli ultimi anni. Mentre la leader tedesca sottolinea gli sforzi del premier italiano nella difesa della difesa della moneta unica. Uno doppio scambio che tiene a bada i falchi del rigore Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Elogi reciproci dopo il vertice di Roma. Il presidente del Consiglio saluta la Cancelliera come "campionessa del multilateralismo" e guidapa degli ultimi anni. Mentre la leader tedesca sottolinea gli sforzi del premier italiano nella difesaa difesaa moneta unica. Uno doppio scambio che tiene a bada i falchi del rigore

Advertising

Corriere : Merkel: «Draghi garante dell’euro, il mio amore per l’Italia continuerà» - Agenzia_Ansa : Incontro Draghi-Merkel, la cancelliera: 'Anche quando era alla Banca centrale abbiamo collaborato e Draghi è stato… - classcnbc : +++#MERKEL IN VISITA A PALAZZO CHIGI: 'Quando #Draghi era alla #BCE è stato garante dell'#euro che simboleggia uni… - nyepez : RT @Corriere: Merkel: «Draghi garante dell’euro, il mio amore per l’Italia continuerà» - Gianga87 : Merkel: Draghi garante dell'euro, il mio amore per l'Italia continuerà - Europa - ANSA -