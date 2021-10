È finita l'estate di Conte. Ora anche i fedelissimi lo attendono al varco (Di giovedì 7 ottobre 2021) Era “il punto di riferimento fortissimo dei progressisti”, ai tempi di Nicola Zingaretti. Adesso è solo un “punto di riferimento” qualsiasi, nelle parole di Enrico Letta, che martedì lo ha ricollocato nella sua personale scala di pesi e di valori. E infatti a Giuseppe Conte non basta più continuare il suo infinito tour elettorale per rimandare i guai che gli precipitano addosso tutti insieme. C’è il flop delle amministrative, ci sono le due ex sindache di Roma e Torino che gli si agitano intorno come Erinni fameliche, ci sono Paola Taverna e Vito Crimi che pretendono pure loro nomine e pennacchi, ci sono infine quelli come Laura Castelli che cominciano a chiedergli conto di un insuccesso alle urne di cui lui vorrebbe liberarsi con una scrollata di spalle. “Non si può imputare la sconfitta a me, sono appena arrivato”. Facile a dirsi, ma non a farsi. E la verità è che ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 7 ottobre 2021) Era “il punto di riferimento fortissimo dei progressisti”, ai tempi di Nicola Zingaretti. Adesso è solo un “punto di riferimento” qualsiasi, nelle parole di Enrico Letta, che martedì lo ha ricollocato nella sua personale scala di pesi e di valori. E infatti a Giuseppenon basta più continuare il suo infinito tour elettorale per rimandare i guai che gli precipitano addosso tutti insieme. C’è il flop delle amministrative, ci sono le due ex sindache di Roma e Torino che gli si agitano intorno come Erinni fameliche, ci sono Paola Taverna e Vito Crimi che pretendono pure loro nomine e pennacchi, ci sono infine quelli come Laura Castelli che cominciano a chiedergli conto di un insuccesso alle urne di cui lui vorrebbe liberarsi con una scrollata di spalle. “Non si può imputare la sconfitta a me, sono appena arrivato”. Facile a dirsi, ma non a farsi. E la verità è che ...

