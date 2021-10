“Dritto e Rovescio” | le anticipazioni della puntata in onda stasera

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 7 ottobre 2021) A “”, indomani in prima serata su Retequattro di politica e delle nuove cure contro il Covid-19 Oggi, giovedì 7 ottobre, in prima serata, su Retequattro nel nuovo appuntamento con “”, Paolo Del Debbio commenterà con i suoi ospiti in studio i problemi insoluti degli italiani che si sentono ormai abbandonati dalla politica come testimonia l’astensionismo di oltre il 50% degli aventi diritto in quest’ultima tornata elettorale. I cittadini si sentono lontani dai politici e alla vigilia di un altro tema importante come quelloriforma fiscale che rischia di far lievitare le tasse. A seguire i casi che hanno scosso il centrodestra mettendo sotto accusa la Lega e Fratelli d’Italia. Non è ancora chiaro se sia stato detto tutto e ci si chiede perché ...