Dramma in Rai Fatto fuori il famoso conduttore Vertici Rai furiosi | “Ha alzato le mani contro la collega”

Leggi su cityroma

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Enrico Variale sarebbe stato sospeso in Rai dopo le accuse dell’ex compagna. Un periodo non facile per ilsportivo, ma non è una decisione definitiva. Si tratta appunto di una sospensione, come riportato da Adnkronos, non di un allontanamento. Né è stato messo alla porta. IRai avrebbero optato per questa strada dopo le accuse di stalking mosse dall’ex compagna di Varriale. Dopo le accuse è stata aperta un’indagine e proprio in attesa di far luce sulla verità, la Rai ha pensato di tutelare sia l’azienda sia il giornalista stesso sospendendolo per un periodo di tempo. Il periodo di sospensione è indeterminato al momento perché tutto dipenderà da quando si concluderanno le indagini. Enrico Varriale non comparirà in video fino a quando non sarà chiarita la sua posizione in merito alle accuse dell’ex compagna. Quest’ultima ha accusato ...