Draghi “Merkel determinante per l'Ue, ci mancherà” (Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Quella della Cancelliera Merkel si tratta probabilmente della sua ultima visita bilaterale in Italia, e voglio quindi cogliere quest'occasione per ringraziarla a nome del Governo ma anche mio personale per il ruolo determinante che ha avuto nel disegnare il futuro dell'Europa negli ultimi sedici anni. La Cancelliera ha saputo guidare la Germania e l'Unione Europea con calma, determinazione e sincero europeismo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine dell'incontro con la cancelliera della Repubblica Federale di Germania, Angela Merkel, a Palazzo Chigi.“Durante gli anni che ho trascorso alla guida della Banca Centrale Europea, Merkel ha sostenuto con grande convinzione l'indipendenza della banca centrale, anche quando venivamo attaccati per le politiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Quella della Cancellierasi tratta probabilmente della sua ultima visita bilaterale in Italia, e voglio quindi cogliere quest'occasione per ringraziarla a nome del Governo ma anche mio personale per il ruoloche ha avuto nel disegnare il futuro dell'Europa negli ultimi sedici anni. La Cancelliera ha saputo guidare la Germania e l'Unione Europea con calma, determinazione e sincero europeismo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, al termine dell'incontro con la cancelliera della Repubblica Federale di Germania, Angela, a Palazzo Chigi.“Durante gli anni che ho trascorso alla guida della Banca Centrale Europea,ha sostenuto con grande convinzione l'indipendenza della banca centrale, anche quando venivamo attaccati per le politiche ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi accoglie a Palazzo Chigi la Cancelliera della Repubblica Federale di Germania, Angela Me… - Ettore_Rosato : Oggi #Merkel è a Roma per incontrare anche il Premier #Draghi. Un passaggio di consegne simbolico per la leadership… - Palazzo_Chigi : In diretta le dichiarazioni alla stampa del Presidente Draghi e della Cancelliera della Repubblica Federale di Germ… - La7tv : #intanto Il presidente del Consiglio Mario #Draghi nel corso della conferenza stampa con Angela #Merkel: 'Ci manche… - GiuseppeCarb : RT @Corriere: Merkel: «Draghi garante dell’euro, il mio amore per l’Italia continuerà» -