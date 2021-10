Draghi incontra Salvini “Confermato l’impegno a non aumentare le tasse” (Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario della Lega, Matteo Salvini. “Al centro del colloquio, che si è svolto in un clima cordiale e costruttivo – spiega Palazzo Chigi in una nota -, il tema della crescita economica. E’ stato Confermato l’impegno del Governo a evitare ogni aumento della pressione fiscale e a proseguire nel percorso delle riaperture, tenendo conto del miglioramento della situazione epidemiologica”.“In un clima cordiale e costruttivo, per il futuro hanno convenuto di vedersi almeno una volta alla settimana per fare il punto della situazione – si legge in una nota della Lega -. C’è stata piena condivisione degli obiettivi economici, con un impegno comune affinchè non ci siano aumenti di tasse. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario, hato a Palazzo Chigi il segretario della Lega, Matteo. “Al centro del colloquio, che si è svolto in un clima cordiale e costruttivo – spiega Palazzo Chigi in una nota -, il tema della crescita economica. E’ statodel Governo a evitare ogni aumento della pressione fiscale e a proseguire nel percorso delle riaperture, tenendo conto del miglioramento della situazione epidemiologica”.“In un clima cordiale e costruttivo, per il futuro hanno convenuto di vedersi almeno una volta alla settimana per fare il punto della situazione – si legge in una nota della Lega -. C’è stata piena condivisione degli obiettivi economici, con un impegno comune affinchè non ci siano aumenti di. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi incontra Draghi incontra Salvini: 'Nessun aumento delle tasse e nuove riaperture' Dal canto suo, Draghi aveva assicurato che nessun aumento delle tasse è in vista e aveva garantito che la riforma del catasto non equivale a una patrimoniale, come ventilato dalla Lega. Evidentemente,...

I saluti finali di Merkel a Draghi: addio signora dai mille colori E ora che se ne va, il mondo della politica sarà certamente più grigio Sullo stesso argomento: Angela Merkel se ne va e ci lascia soli e un po' impauriti Il premier Draghi incontra Angela Merkel Oggi ...

Energia, Draghi incontra la Merkel: serve più coordinamento Italia-Germania TGCOM Draghi incontra Salvini “Confermato l’impegno a non aumentare le tasse” ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario della Lega, Matteo Salvini. “Al centro del colloquio, che si è svolto in un clima cordiale e c ...

Draghi incontra Salvini: “Confermato l’impegno a non alzare le tasse” E' terminato dopo circa un'ora il colloquio del leader della Lega Matteo Salvini con il premier Mario Draghi dopo lo strappo del Carroccio, che ha disertato il Consiglio dei ministri e non ha votato l ...

