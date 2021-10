Draghi incontra Angela Merkel | ' Un esempio per l' Europa' Lei | ' Il mio amore per l' Italia continuerà'

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il premier hato la cancelliera tedesca in quello che probabilmente è l'ultimo incontro bilaterale indi quest'ultima nel ruolo che sta per lasciare.ha ricevuto laa ...

Merkel:garante dell'euro 'Forse sarà il nostro ultimo incontro bilaterale, mi fa molto piacere essere qui. In pochi mesi di collaborazione si è creata una collaborazione molto stretta', ha ...Lo ha assicurato il premier Mariodopo il colloquio con la cancelliera tedesca Angela Merkel a Palazzo Chigi.'Forse sarà il nostro ultimo incontro bilaterale, mi fa molto piacere essere qui. In pochi mesi di collaborazione si è creata una collaborazione molto stretta'. Lo ha detto la cancelleria tedesca Ange ...La pandemia di Covid-19 "è finalmente sotto controllo in molte parti del mondo grazie a campagne di vaccinazione efficaci". Lo afferma Mario Draghi alla settima dei presidenti dei Parlamenti dei Paesi ...