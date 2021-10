Dopo Milano, Torino: eletto FdI ringrazia i camerati. Bufera sul consigliere circoscrizionale che omaggia i neofascisti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo il caso della presunta vicinanza di FdI ad ambienti dell’estrema destra milanese come testimonierebbero le immagini della video inchiesta del quotidiano on line Fanpage (leggi l’articolo) che vedono coinvolto anche un esponente di primissimo piano del partito, l’europarlamentare Carlo Fidanza, in casa di Giorgia Meloni scoppia un’altra grana, ancora una volta legata alla nostalgia del Ventennio. “Volevo ringraziare i tanti camerati di Torino che hanno lavorato per farmi rientrare in Circoscrizione. La destra sociale in Fratelli d’Italia!”, scrive all’indomani della sua elezione nel consiglio territoriale (con 91 preferenze) Massimo Robella. Un post che in queste ore sta facendo discutere, dal Pd a sinistra Ecologista al M5s, unanime la condanna: “è evidente che nemmeno l’inchiesta milanese sulla Lobby nera per la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 ottobre 2021)il caso della presunta vicinanza di FdI ad ambienti dell’estrema destra milanese come testimonierebbero le immagini della video inchiesta del quotidiano on line Fanpage (leggi l’articolo) che vedono coinvolto anche un esponente di primissimo piano del partito, l’europarlamentare Carlo Fidanza, in casa di Giorgia Meloni scoppia un’altra grana, ancora una volta legata alla nostalgia del Ventennio. “Volevore i tantidiche hanno lavorato per farmi rientrare in Circoscrizione. La destra sociale in Fratelli d’Italia!”, scrive all’indomani della sua elezione nel consiglio territoriale (con 91 preferenze) Massimo Robella. Un post che in queste ore sta facendo discutere, dal Pd a sinistra Ecologista al M5s, unanime la condanna: “è evidente che nemmeno l’inchiesta milanese sulla Lobby nera per la ...

