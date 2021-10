Dopo le Comunali, è tempo di scegliere il nuovo presidente della Repubblica. E io ho un’idea (Di giovedì 7 ottobre 2021) La tornata elettorale di ottobre si è chiusa. Tutti i partiti “non hanno perso” ma chi ha perso veramente, e continua sempre più a perdere, è la democrazia. Infatti l’affluenza alle urne è stata sotto il 50%. Un cittadino su due decide anche per l’altro. Un attentato alle fondamenta della Costituzione che occorre riportare nelle scuole e nella mente dei cittadini. Proprio in questo periodo di guerra virale il ritorno al rispetto delle regole e la passione per la Costituzione e per lo stato sociale deve rientrare nei discorsi di tutti. Stiamo uscendo dal periodo più grave per la sanità italiana e mondiale e mi spiace molto scoprire che chi frequenta i palcoscenici mediatici dall’inizio della pandemia, che ancora sta facendo tanto male alla salute dei cittadini, sia indagato perché accusato di non aver rispettato le regole. Così fan tutti, si direbbe, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) La tornata elettorale di ottobre si è chiusa. Tutti i partiti “non hanno perso” ma chi ha perso veramente, e continua sempre più a perdere, è la democrazia. Infatti l’affluenza alle urne è stata sotto il 50%. Un cittadino su due decide anche per l’altro. Un attentato alle fondamentaCostituzione che occorre riportare nelle scuole e nella mente dei cittadini. Proprio in questo periodo di guerra virale il ritorno al rispetto delle regole e la passione per la Costituzione e per lo stato sociale deve rientrare nei discorsi di tutti. Stiamo uscendo dal periodo più grave per la sanità italiana e mondiale e mi spiace molto scoprire che chi frequenta i palcoscenici mediatici dall’iniziopandemia, che ancora sta facendo tanto male alla salute dei cittadini, sia indagato perché accusato di non aver rispettato le regole. Così fan tutti, si direbbe, ma ...

Advertising

fattoquotidiano : Elezioni comunali Roma, “Ciao Virgì”: il tweet sfottò di Fratelli d’Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prim… - ilfoglio_it : ?? 'La destra è forte finché non la guardi da vicino. Non era mai successo che un sindaco di centrosinistra vincesse… - Open_gol : Botta e risposta durissimo tra Conte e Calenda, dopo che l'ex ministro ha imposto a Gualtieri di non allearsi con i… - franco_sala : RT @LaRagione_eu: Il ballo del #ballottaggio. Dopo i risultati delle #elezioni comunali, Roberto #Gualtieri ha detto che si aspetta il sost… - fulviogiuliani : RT @LaRagione_eu: Il ballo del #ballottaggio. Dopo i risultati delle #elezioni comunali, Roberto #Gualtieri ha detto che si aspetta il sost… -