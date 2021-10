Domenica 10 ottobre 94° Derby del Trotto e Oaks del Trotto (Di giovedì 7 ottobre 2021) Domenica 10 ottobre all’Ippodromo Capannelle si celebrerà la grande festa del Trotto. È il giorno in cui si disputerà il Derby Italiano di Trotto, giunto alla sua 94^ edizione, la corsa dedicata ai trottatori italiani di 3 anni che rappresenta la vetrina più prestigiosa per i cavalli da Trotto nostrani, l’appuntamento più atteso da allevatori, proprietari, professionisti e appassionati. Nella stesso imperdibile pomeriggio si correranno anche le tradizionali Oaks del Trotto, la corsa che viene unanimemente definita “Derby delle femmine” programmata sulla distanza breve del miglio. «C’è grande attesa – le parole di Elio Pautasso, Presidente di Federippodromi e Direttore ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 ottobre 2021)10all’Ippodromo Capannelle si celebrerà la grande festa del. È il giorno in cui si disputerà ilItaliano di, giunto alla sua 94^ edizione, la corsa dedicata ai trottatori italiani di 3 anni che rappresenta la vetrina più prestigiosa per i cavalli danostrani, l’appuntamento più atteso da allevatori, proprietari, professionisti e appassionati. Nella stesso imperdibile pomeriggio si correranno anche le tradizionalidel, la corsa che viene unanimemente definita “delle femmine” programmata sulla distanza breve del miglio. «C’è grande attesa – le parole di Elio Pautasso, Presidente di Federippodromi e Direttore ...

Pontifex_it : In questa prima domenica di ottobre, il pensiero va ai fedeli radunati presso il Santuario di Pompei per la recita… - fabfazio : ??Domenica 3 ottobre @chetempochefa ritorna con una leggenda del rock: @DrBrianMay #brianmay #Queen h.20:00 @RaiTre - espressonline : ?? ADDIO LEGA L'inchiesta per droga su Morisi. I contrasti con Giorgetti. Il voto amministrativo. Salvini è sotto a… - plateablogmagaz : PATTI SMITH in concerto domenica 10 ottobre 2021 ROMA - appuntamento da non perdere - AugustaFrianu : RT @AutunnoBarbagia: Il giovedì è il giorno giusto per pianificare il weekend ! Domenica 10 ottobre ci vediamo a Tonara! Date un’occhiata a… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica ottobre Giornate FAI, Inps apre porte Palazzo Wedekind Le visite , curate dai volontari del Fondo Ambiente Italiano in sinergia con l'Inps, si svolgeranno sabato 16 ottobre, giornata dedicata agli iscritti FAI, e domenica 17 per tutti i cittadini, dalle ...

CINEMA TROISI - La domenica mattina il biglietto costa solo 3 euro Domenica 10 ottobre, il Cinema Troisi inaugura la rassegna Troisi Kids , un nuovo appuntamento in programma tutte le domeniche mattina, che propone alle famiglie il meglio del cinema d'animazione per ...

Disinnesco ordigni bellici domenica 10 ottobre 2021 Comune di Segrate Diocesi: Rimini, oggi un incontro pubblico in vista della beatificazione di Sandra Sabattini La cerimonia è prevista per domenica 24 ottobre, alle ore 16, presso la basilica cattedrale di Rimini, e sarà presieduta dal card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi ...

Al via Tartufesta 2021: il 9 e 10 ottobre i primi appuntamenti a Lizzano in Belvedere Prenderà il via sabato 9 e domenica 10 ottobre a Lizzano in Belvedere Tartufesta, la più grande manifestazione autunnale dell’Appennino bolognese dedicata al tartufo bianco promossa e coordinata da De ...

Le visite , curate dai volontari del Fondo Ambiente Italiano in sinergia con l'Inps, si svolgeranno sabato 16, giornata dedicata agli iscritti FAI, e17 per tutti i cittadini, dalle ...10, il Cinema Troisi inaugura la rassegna Troisi Kids , un nuovo appuntamento in programma tutte le domeniche mattina, che propone alle famiglie il meglio del cinema d'animazione per ...La cerimonia è prevista per domenica 24 ottobre, alle ore 16, presso la basilica cattedrale di Rimini, e sarà presieduta dal card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle cause dei santi ...Prenderà il via sabato 9 e domenica 10 ottobre a Lizzano in Belvedere Tartufesta, la più grande manifestazione autunnale dell’Appennino bolognese dedicata al tartufo bianco promossa e coordinata da De ...