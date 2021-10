Disponibilità fondi per bonus TV e rottamazione, i dati aggiornati ad ottobre 2021 (Di giovedì 7 ottobre 2021) C’è ancora sufficiente Disponibilità di fondi per il bonus TV e bonus rottamazione TV? Le due misure di incentivo, sulla carta, dovrebbero essere attive ancora per molto tempo, più nello specifico fino a dicembre 2022 ma salvo esaurimento della somma stanziata dal Governo per la misura. Nelle ultime settimane c’è stata letteralmente una corsa all’acquisto di decoder e smart TV, pure a causa degli imminenti cambiamenti per la visione dei canali Mediaset e Rai: qual è dunque la situazione in merito proprio al bonus, fotografata ad ottobre 2021? Dopo aver eseguito una prima analisi di fine estate in merito alla vicenda, ora possiamo usufruire dei dati relativi agli incentivi erogati al 1 ottobre. I contributi totali ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) C’è ancora sufficientediper ilTV eTV? Le due misure di incentivo, sulla carta, dovrebbero essere attive ancora per molto tempo, più nello specifico fino a dicembre 2022 ma salvo esaurimento della somma stanziata dal Governo per la misura. Nelle ultime settimane c’è stata letteralmente una corsa all’acquisto di decoder e smart TV, pure a causa degli imminenti cambiamenti per la visione dei canali Mediaset e Rai: qual è dunque la situazione in merito proprio al, fotografata ad? Dopo aver eseguito una prima analisi di fine estate in merito alla vicenda, ora possiamo usufruire deirelativi agli incentivi erogati al 1. I contributi totali ...

Advertising

wordweb81 : Disponibilità fondi per #bonusTV e rottamazione, i dati aggiornati ad ottobre 2021 - FiLazzerini : @CarloPulsoni @Comunardo O forse quei fondi erano nella disponibilità dei cognati di Renzi per erogazioni milionarie all'Unicef. - tecnomad : @MaurizioMessin5 @crlggg Ho capito il tuo punto di vista, ma non sono importi addebitati, ma solo temporaneamente c… -

Ultime Notizie dalla rete : Disponibilità fondi Cyber security e 5G, minaccia o opportunità per le Telco: ecco i nodi irrisolti ... alla loro fitta rete commerciale, alla loro disponibilità di infrastrutture tecnologiche contigue ...PMI di collaborare in distretti industriali e reti (strumenti sempre più diffusi per gestire i fondi ...

Bonus terme 2021, come funziona la prenotazione dall'8 novembre? Le istruzioni Nel limite dei fondi a disposizione, sarà possibile usufruire di uno sconto che può coprire anche ...entro la scadenza di 60 giorni i servizi termali richiesti e quindi verificare la disponibilità nell'...

Disponibilità fondi per bonus TV e rottamazione, i dati aggiornati ad ottobre 2021 OptiMagazine ... alla loro fitta rete commerciale, alla lorodi infrastrutture tecnologiche contigue ...PMI di collaborare in distretti industriali e reti (strumenti sempre più diffusi per gestire i...Nel limite deia disposizione, sarà possibile usufruire di uno sconto che può coprire anche ...entro la scadenza di 60 giorni i servizi termali richiesti e quindi verificare lanell'...