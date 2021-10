Disponibile da oggi il corto ‘Nba lane’ con Jordan per i 75 anni della Lega (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’Nba ha ufficializzato il lancio mondiale di ‘Nba lane’, il cortometraggio celebrativo del 75° anniversario della Lega, che sarà Disponibile sulle piattaforme social dell’NBA e su NBA.com/75 a partire da oggi, giovedì 7 ottobre, alle 18 come parte della campagna ‘Nba 75’. Michael B. Jordan in veste di attore e produttore con più di 30 giocatori e leggende dell’Nba per raccontare la storia degli ultimi 75 in chiave comica. Girato in un quartiere immaginario abitato da stelle e leggende dell’Nba, ‘Nba lane’ porta i fan in un viaggio con le personalità del passato, presente e futuro che hanno scritto la storia del gioco. Nei 3 minuti, Jordan è l’autista ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’Nba ha ufficializzato il lancio mondiale di, ilmetraggio celebrativo del 75°versario, che saràsulle piattaforme social dell’NBA e su NBA.com/75 a partire da, giovedì 7 ottobre, alle 18 come partecampagna75’. Michael B.in veste di attore e produttore con più di 30 giocatori e leggende dell’Nba per raccontare la storia degli ultimi 75 in chiave comica. Girato in un quartiere immaginario abitato da stelle e leggende dell’Nba,porta i fan in un viaggio con le personalità del passato, presente e futuro che hanno scritto la storia del gioco. Nei 3 minuti,è l’autista ...

