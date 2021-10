Disney Plus, notizia clamorosa: torna la serie più amata dagli italiani (Di giovedì 7 ottobre 2021) La notizia arrivata direttamente da una delle attrici protagonisti della serie ha fatto esultare i fan. Boris si potrà seguire su Disney Plus. Disney Plus, Boris (AdobeStock)L’annuncio dell’inizio delle riprese ha fatto esultare tutti i fan. Il tweet di Carolina Crescentini, nella serie Corinna, ha postato un’immagine che non lascia spazio ad interpretazioni. Lo scatto mostra un ciak con la scritta “Boris 4”. Un annuncio in piena regola che ha fatto felici tantissimi fan. Boris è una serie italiana che si è contraddistinta pienamente nel panorama italiano. Di solito, il pubblico è sempre restìo a prodotti italiani ma Boris è riuscito a fare breccia. La serie si concentrava sulla storia di Alessandro, ... Leggi su chenews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Laarrivata direttamente da una delle attrici protagonisti dellaha fatto esultare i fan. Boris si potrà seguire su, Boris (AdobeStock)L’annuncio dell’inizio delle riprese ha fatto esultare tutti i fan. Il tweet di Carolina Crescentini, nellaCorinna, ha postato un’immagine che non lascia spazio ad interpretazioni. Lo scatto mostra un ciak con la scritta “Boris 4”. Un annuncio in piena regola che ha fatto felici tantissimi fan. Boris è unaitaliana che si è contraddistinta pienamente nel panorama italiano. Di solito, il pubblico è sempre restìo a prodottima Boris è riuscito a fare breccia. Lasi concentrava sulla storia di Alessandro, ...

Ultime Notizie dalla rete : Disney Plus ''Boris'': iniziano le riprese per la quarta stagione della commedia sulla tv italiana Sono partite a Roma le riprese della quarta stagione di "Boris", la serie cult comedy originale Disney Plus. Scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, "Boris" torna sugli schermi per raccontare con il suo solito linguaggio satirico il dietro le quinte del mondo del cinema, in ...

