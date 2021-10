Discovery, tutti gli sport invernali in versione integrale in vista di Pechino 2022 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Discovery sports ha siglato una nuova partnership pluriennale con Infront per trasmettere tutte le competizioni mondiali della Fédération Internationale de Ski (FIS) in oltre cinquanta paesi europei, riaffermando il suo status di Home of Winter sports.A partire dalla stagione 2021-22 gli eventi di Coppa del Mondo FIS maschili e femminili, comprese tutte le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, la Coppa del Mondo di salto con gli sci, la Coppa... Leggi su digital-news (Di giovedì 7 ottobre 2021)s ha siglato una nuova partnership pluriennale con Infront per trasmettere tutte le competizioni mondiali della Fédération Internationale de Ski (FIS) in oltre cinquanta paesi europei, riaffermando il suo status di Home of Winters.A partire dalla stagione 2021-22 gli eventi di Coppa del Mondo FIS maschili e femminili, comprese tutte le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, la Coppa del Mondo di salto con gli sci, la Coppa...

Advertising

AssassinsITA : Nel Discovery Tour: Viking Age, potrete vivere in prima persona le invasioni vichinghe e la vita di tutti i giorni… - GIONATA12564426 : DEFENDER X 90 100.000 4X4 TUTTI DISCOVERY 70.000 PEUGEOT TRAVELLER 50.000 DUCATO EXPEDITI… - GIONATA12564426 : DEFENDER 90 X 4X4 TUTTI DISCOVERY E-PACE DUCATO EXPEDITION PEUGEOT TRAVELLER BLACK BISON DEFENDER BABY - Polpetti3 : Qualcuno l'altro giorno ha scritto che non tutti i televisori supportano Discovery.......sapete se basta avere l'HD? #tzvip - fabiopastrello : RT @discoveryplusIT: Qualcuno ha qualcosa da dirvi ?? @delellisgiulia non stiamo più nella pelle! ?? Domenica 3 ottobre tutti a guardare #Lov… -