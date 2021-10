Discoteche aperte e capienza cinema, teatri e sport: ok Cdm, Lega vota a favore (Di giovedì 7 ottobre 2021) Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che allenta ulteriormente le strette anti Covid, riportando al 100%, in zona bianca, le capienze degli spazi culturali, in primis cinema e teatri, ‘sbianchettando’, tra le altre cose, il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra spettatori. Il dl prevede anche la riapertura delle Discoteche, prevedendo che “la capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso”. La Lega ha votato a favore del decreto. Lo apprende l’AdnKronos da fonti di governo. “Il provvedimento del governo sulle capienze è una boccata d’ossigeno per l’intero Paese e per tante attività economiche. Il green pass funziona, il numero dei vaccinati aumenta, e di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che allenta ulteriormente le strette anti Covid, riportando al 100%, in zona bianca, le capienze degli spazi culturali, in primis, ‘sbianchettando’, tra le altre cose, il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra spettatori. Il dl prevede anche la riapertura delle, prevedendo che “lanon può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso”. Lahato adel decreto. Lo apprende l’AdnKronos da fonti di governo. “Il provvedimento del governo sulle capienze è una boccata d’ossigeno per l’intero Paese e per tante attività economiche. Il green pass funziona, il numero dei vaccinati aumenta, e di ...

