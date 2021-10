Discoteche aperte, capienza al 50%. Svolta su cinema, stadi e palazzetti (Di giovedì 7 ottobre 2021) Piena capienza per i luoghi di cultura, come cinema e teatri. È questo l'orientamento che emerge a ridosso dell'inizio del Consiglio dei ministri. Per le Discoteche l'asticella dovrebbe essere ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Pienaper i luoghi di cultura, comee teatri. È questo l'orientamento che emerge a ridosso dell'inizio del Consiglio dei ministri. Per lel'asticella dovrebbe essere ...

Advertising

dellorco85 : In Spagna (Catalogna) riaprono oggi le #discoteche con il green pass e con capienza del 70% sia all'aperto sia al c… - borghi_claudio : @LucaAgostini20 @WRicciardi @Ariachetira Basta chiedere ma guardi che informarsi da soli non è difficile. Oggi conf… - Alexanderxxvii1 : RT @Alexanderxxvii1: IL 'COMITATO TECNICO SCIENTIFICO',nella riunione del 5 ottobre 2021,ha ritenuto che le discoteche possano stare aperte… - Hurrica95175731 : @matteosalvinimi Mio figlio sta lavorando in Danimarca li e come se non fosse successo niente, nessun obbligo disco… - Humberto051952 : RT @il_federic: #Speranza discoteche aperte al 35% , praticamente discoteche chiuse , quale imprenditore del settore aprirebbe al 35 % ? -