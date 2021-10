Discoteche al 35%, Speranza: "Sempre messo avanti il diritto alla salute". Costa però propone il 50% (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il ministro della salute Roberto Speranza - a proposito delle Discoteche al 35% di capienza - lo afferma con convinzione a margine del 78/o congresso Fimmg a Villasimius , in Sardegna: "In questi mesi ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il ministro dellaRoberto- a proposito delleal 35% di capienza - lo afferma con convinzione a margine del 78/o congresso Fimmg a Villasimius , in Sardegna: "In questi mesi ...

Advertising

matteosalvinimi : Discoteche riaperte, col Green Pass, ma solo col 35% di capienza? Presa in giro senza senso scientifico, sanitario,… - FBiasin : Cts: “Possibile riaprire le #discoteche con Pass e 35% di capienza”. I casi sono due: 1) Quelli del Cts non escon… - Agenzia_Ansa : FLASH I Cts, possibile riaprire discoteche con pass e 35% capienza. E 50% all'aperto. Mascherina tolta solo con ballo #ANSA - EmanueleStaresa : RT @_GrayDorian: L'apertura delle #discoteche al 35% della capienza è chiaramente una vendetta dei membri del CTS per i milioni di due di p… - valy_s : RT @claudiomontar: Il vizietto di dire sempre (e troppo a lungo) che è il 'Diritto alla salute al primo posto' (Da quello che so, pare che… -