Discorso del Papa alla Lateranense e Preghiera per la pace: dove vedere la diretta (Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA – Tv2000 trasmette in diretta, giovedì 7 ottobre, il Discorso di Francesco all’Università Lateranense di Roma e l’incontro di Preghiera per la pace promosso dalla Comunità di Sant’Egidio dal titolo ‘Popoli Fratelli, Terra Futura. Religioni e Culture in Dialogo’ presieduto dal Papa. La mattina, alle ore 10, in diretta dall’Aula Magna della Lateranense, Papa Francesco presiede l’Atto Accademico su “Ecologia e Ambiente. Cura della casa comune e tutela del Creato”. Intervengono anche il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I; la direttrice generale dell’UNESCO, Audrey Azoulay, e il vicario generale del Papa per la Diocesi di Roma, il cardinale Angelo De Donatis. Nel pomeriggio, alle ore ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 7 ottobre 2021) ROMA – Tv2000 trasmette in, giovedì 7 ottobre, ildi Francesco all’Universitàdi Roma e l’incontro diper lapromosso dComunità di Sant’Egidio dal titolo ‘Popoli Fratelli, Terra Futura. Religioni e Culture in Dialogo’ presieduto dal. La mattina, alle ore 10, indall’Aula Magna dellaFrancesco presiede l’Atto Accademico su “Ecologia e Ambiente. Cura della casa comune e tutela del Creato”. Intervengono anche il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I; la direttrice generale dell’UNESCO, Audrey Azoulay, e il vicario generale delper la Diocesi di Roma, il cardinale Angelo De Donatis. Nel pomeriggio, alle ore ...

Advertising

FBiasin : Il discorso 'tifosi del #Milan furiosi con #Kessie' è semplice: dopo una stagione perfetta puoi permetterti di sbag… - Tg3web : 'La pandemia ha scavato un solco più profondo tra ricchi e poveri del mondo'. Lo ha ricordato Papa Francesco, in un… - Aless_tr : @michele_geraci Una piccola curiosità, come ci si trovo con il discorso del fuso orario? Ho letto che c’è un tempo… - Mimmo30273141 : RT @Antonioerred: Il succo del discorso è che chi in 2 anni non ha ancora capito il livello pantagruelico di questa immensa farsa tragica e… - luciferxdelena2 : RT @il_Terz: Il discorso è facile, se viene fischiato Bonucci dai tifosi bianconeri, al tempo giocatore del Milan, è colpa del giocatore ro… -