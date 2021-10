Dimenticare l’Europeo e dare valore al Ranking: Belgio contro Francia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono le prime due nazioni europee nel Ranking Fifa ma al recente Europeo sono state entrambe due delusioni. Belgio e Francia ci riprovano, stavolta all’Allianz Stadium nel paese che l’ultimo Europeo l’ha vinto, in occasione di una Nations League che ha pochi anni di vita per essere ambita ma che nessuno vuole farsi sfuggire. C’è un anno da correggere e un trofeo da alzare, e se il detto ‘vincere aiuta a vincere’ ha un valore, il Mondiale è lì che aspetta la nuova nazionale erede del Portogallo. Si gioca alle 20:45 di giovedì: la Francia vuole cancellare lo shock e gli strascichi della sconfitta ai rigori contro la Svizzera, il Belgio ha una Italia da cancellare. Poche novità e nessuuna rivoluzione, se non per qualche eccezione. C’è più Serie A nella ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono le prime due nazioni europee nelFifa ma al recente Europeo sono state entrambe due delusioni.ci riprovano, stavolta all’Allianz Stadium nel paese che l’ultimo Europeo l’ha vinto, in occasione di una Nations League che ha pochi anni di vita per essere ambita ma che nessuno vuole farsi sfuggire. C’è un anno da correggere e un trofeo da alzare, e se il detto ‘vincere aiuta a vincere’ ha un, il Mondiale è lì che aspetta la nuova nazionale erede del Portogallo. Si gioca alle 20:45 di giovedì: lavuole cancellare lo shock e gli strascichi della sconfitta ai rigorila Svizzera, ilha una Italia da cancellare. Poche novità e nessuuna rivoluzione, se non per qualche eccezione. C’è più Serie A nella ...

Advertising

infoitsport : Debutto europeo da dimenticare per Brindisi, mai in partita contro l’Hapoel Holon - SportandoIT : Debutto europeo da dimenticare per Brindisi, mai in partita contro l’Hapoel Holon - smart5911 : @ciampicuc @lupovittorio42 @meb E non dimenticare le medaglie d’oro a Tokyo e l’Europeo ecc..ecc… - AEmilyHP : Del Piero assolutamente Lui la Champions l'aveva già vinta, è vero,ma io non ho avuto l'onore di vederla alzata da… -

Ultime Notizie dalla rete : Dimenticare l’Europeo Debutto europeo da dimenticare per Brindisi, mai in partita contro l’Hapoel Holon Sportando