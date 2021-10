Descalzi porta in borsa il business retail e rinnovabili Ipo nel 2022 Rumors | con la quotazione 3 mld in cassa

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Eni rompe gli indugi sulgas&power ee fra la cessione di una quota di minoranza a un fondo e la(le due principali azioni insieme ad altre), il colosso petrolifero guidato da Claudioha optato per l'Ipo. Dopo aver integrato a giugno le due controllate al 100% Eni Gas&Luce ed Eni New Energy, il Cane ha sei zampe ha appena annunciato di aver avviato l'iter di offerta pubblica iniziale della società R&R, il cui sbarco inavverrà nel, in base alle condizioni di mercato. Il colosso di San Donato quoterà una parte minoritaria del capitale, che dovrebbe esser compreso fra il 25 e il 35%.