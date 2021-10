Dentro Luna Rossa: la storia di Romano Battisti all’America’s Cup, presentata a Trieste (Di giovedì 7 ottobre 2021) Trieste – A Trieste, nell’ambito delle iniziative in occasione della 53esima edizione della Barcolana, la regata a vela più grande del mondo, presso la sede della Lega Navale Sezione di Trieste, è stato presentato il libro “Dentro Luna Rossa” di Gianluca Atlante, edizione Absolutely Free. Protagonista del racconto, l’atleta delle Fiamme Gialle Romano Battisti, medaglia d’argento olimpica a Londra 2012 nel canottaggio e “grinder” del Team Luna Rossa Prada Pirelli durante la 36esima edizione dell’America’s Cup 2021. A fare gli onori di casa il presidente della Lega Navale della Sezione di Trieste Pierpaolo Scubini che si è detto onorato di ospitare presso la sede della Sezione da lui presieduta la ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 ottobre 2021)– A, nell’ambito delle iniziative in occasione della 53esima edizione della Barcolana, la regata a vela più grande del mondo, presso la sede della Lega Navale Sezione di, è stato presentato il libro “” di Gianluca Atlante, edizione Absolutely Free. Protagonista del racconto, l’atleta delle Fiamme Gialle, medaglia d’argento olimpica a Londra 2012 nel canottaggio e “grinder” del TeamPrada Pirelli durante la 36esima edizione dell’America’s Cup 2021. A fare gli onori di casa il presidente della Lega Navale della Sezione diPierpaolo Scubini che si è detto onorato di ospitare presso la sede della Sezione da lui presieduta la ...

