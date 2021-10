Denise Pipitone | richiesta di procedimento disciplinare per Giacomo Frazzitta | avvocato di Piera Maggio

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Un capitolo collaterale al caso della scomparsa disi apre in queste ore, con una novità che riguarda l’della madre della bimba sparita a Mazara del Vallo nel 2004,. L’Associazione nazionale magistrati di Palermo, come confermato dallo stesso legale di, ha inviato unaal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Marsala per valutare l’avvio di una carico del penalista. Nel mirino, alcune intercettazioni., Anm chiedeper...

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Continuerò a dar voce a". Sono le parole di Giacomo Frazzitta , legale di Piera Maggio , madre diche scomparve da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004. Come riporta Adnkronos, l'Associazione ...Giacomo Frazzitta , l'avvocato che da anni segue la famiglia dipotrebbe subire un provvedimento disciplinare . Il legale, da 17 anni accando a Piera Maggio nel tentativo di venire a capo della scomparsa della piccola scomparsa a Mazara del Vallo, ...Una notizia che Giacomo Frazzitta ha appreso dalla stampa, prima di riceverla in via ufficiale: richiesto un provvedimento disciplinare ...L'avvocato di Piera Maggio si difende dopo la richiesta dell'Anm: 'Non ho commesso reati e continuerò a dare voce a Denise Pipitone' ...