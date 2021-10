Decreto capienze, stadi subito al 75% e si va verso il 100. Per i palazzetti si sale al 60% (Di giovedì 7 ottobre 2021) La conferma arriva dal Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali dal palco del Festival dello Sport di Trento: "La capienza per gli impianti sportivi all'aperto sale al 75%, per quelli al chiuso al ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 ottobre 2021) La conferma arriva dal Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali dal palco del Festival dello Sport di Trento: "La capienza per gli impianti sportivi all'apertoal 75%, per quelli al chiuso al ...

Advertising

Gazzetta_it : Decreto capienze, stadi verso il 100%. Per i palazzetti si sale al 60% - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Dall'aumento delle capienze dei #luoghidicultura, sport e discoteche, a norme sul #revengeporn, fino allo stanziamento di ol… - rtl1025 : ?? Dall'aumento delle capienze dei #luoghidicultura, sport e discoteche, a norme sul #revengeporn, fino allo stanzia… - psb_original : Decreto Capienze - Stadi verso il 100%: discussione in corso #SerieB - Cobretti_80 : RT @Gazzetta_it: Decreto capienze, stadi verso il 100%. Per i palazzetti si sale al 60% -