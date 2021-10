Decreto capienze: si punta alla riapertura degli stadi al 100% (Di giovedì 7 ottobre 2021) È il giorno del Decreto sulle capienze. Al Consiglio dei Ministri ancora in corso emergono le prime importanti novità: come riporta la Gazzetta dello Sport, sugli impianti al chiuso si andrà fino al 60% della capienza. Si aspetta ancora per capire che cosa accadrà agli stadi. Il Cts come noto ha dato parere favorevole per un aumento della capienza fino al 75%, ma anche in questo caso la cifra potrebbe salire fino al tanto desiderato 100%. Il Cdm sta infatti discutendo in questi minuti la riapertura totale degli stadi, come già in Inghilterra. Foto: Twitter Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) È il giorno delsulle. Al Consiglio dei Ministri ancora in corso emergono le prime importanti novità: come riporta la Gazzetta dello Sport, sugli impianti al chiuso si andrà fino al 60% della capienza. Si aspetta ancora per capire che cosa accadrà agli. Il Cts come noto ha dato parere favorevole per un aumento della capienza fino al 75%, ma anche in questo caso la cifra potrebbe salire fino al tanto desiderato. Il Cdm sta infatti discutendo in questi minuti latotale, come già in Inghilterra. Foto: Twitter Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

