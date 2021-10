De Luca smonta la vittoria politica: «M5S e Pd al 23%, Manfredi ha vinto col 62» (Di giovedì 7 ottobre 2021) De Luca lo chiama modello della Regione, in realtà è il metodo Amway che abbiamo descritto sul Napolista: accumulare liste in sostegno al candidato in modo da sfruttare la voglia di protagonismo. Così Manfredi ha stravinto le elezioni a sindaco di Napoli. Oggi De Luca ha parlato e ha ridimensionato – non senza ragioni – il contributo di Pd e M5S al successo di Manfredi. È stata scelta la linea della Regione, partire dalla coalizione regionale aggiungendo il M5s. I cinque stelle non sono determinanti né a Napoli né in Italia. Pd più M5S sono al 22-23 per cento. Manfredi ha vinto col 62. Per arrivare al 62 manca il fronte moderato civico che rappresenta la grande parte del voto espresso sul candidato vincente. In Italia abbiamo perso l’abitudine a parlare sulla base dei ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 ottobre 2021) Delo chiama modello della Regione, in realtà è il metodo Amway che abbiamo descritto sul Napolista: accumulare liste in sostegno al candidato in modo da sfruttare la voglia di protagonismo. Cosìha strale elezioni a sindaco di Napoli. Oggi Deha parlato e ha ridimensionato – non senza ragioni – il contributo di Pd e M5S al successo di. È stata scelta la linea della Regione, partire dalla coalizione regionale aggiungendo il M5s. I cinque stelle non sono determinanti né a Napoli né in Italia. Pd più M5S sono al 22-23 per cento.hacol 62. Per arrivare al 62 manca il fronte moderato civico che rappresenta la grande parte del voto espresso sul candidato vincente. In Italia abbiamo perso l’abitudine a parlare sulla base dei ...

