DAZN | la scoperta che spiazza tutti | cosa sta succedendo

Leggi su consumatore

(Di giovedì 7 ottobre 2021)sta offrendo agli italiani il servizio per la visione della Serie A. La società di contenuti in streaming questa volta, però, ha sorpreso. Andiamo a scopriresta. Nelle ultime settimane sono stati migliaia, per non dire milioni, gli utenti che hanno lamentato problemi nella visione del massimo campionato di calcio. SeL'articolo proviene da Consumatore.com.