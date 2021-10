Dayane Mello parla di Giulia Salemi: ”Oggi siamo grandi amiche e ci amiamo” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dayane Mello ad Oggi si trova nel reality show trasmesso in Brasile La Fazenda. La modella brasiliana, che in Italia ha preso parte al GF Vip 5, ha speso parole di elogio e di grande affetto nei riguardi della sua ex compagna d’avventura gieffina, Giulia Salemi. Dayane Mello ha definito l’influencer una grande amica. La showgirl ha sottolineato che l’influencer Italo-persiana è una grandissima fashion blog, e aggiunto che tra loro c’è un fortissimo legame: “Oggi siamo grandi amiche e ci amiamo” ha chiosato la bella Dayane. Giulia Salemi e Dayane Mello sono diventate ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 7 ottobre 2021)adsi trova nel reality show trasmesso in Brasile La Fazenda. La modella brasiliana, che in Italia ha preso parte al GF Vip 5, ha speso parole di elogio e di grande affetto nei riguardi della sua ex compagna d’avventura gieffina,ha definito l’influencer una grande amica. La showgirl ha sottolineato che l’influencer Italo-persiana è unassima fashion blog, e aggiunto che tra loro c’è un fortissimo legame: “e ci” ha chiosato la bellasono diventate ...

