Dayane Mello, Nego Do Borel è stato ritrovato: ecco dov’era nascosto e le parole della madre (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nego Do Borel è vivo; l’ex concorrente de La Fazenda è stato ritrovato in un motel. Dayane Mello si trova ancora all’interno del reality e probabilmente non è ancora stata informata sugli sviluppi della vicenda. Ma cosa sta succedendo in Brasile? Leggi anche: Dayane Mello, Nego Do Borel è scomparso, parla l’avvocato di lei: «Non... Leggi su donnapop (Di giovedì 7 ottobre 2021)Doè vivo; l’ex concorrente de La Fazenda èin un motel.si trova ancora all’interno del reality e probabilmente non è ancora stata informata sugli sviluppivicenda. Ma cosa sta succedendo in Brasile? Leggi anche:Doè scomparso, parla l’avvocato di lei: «Non...

Advertising

redazioneiene : .@Daymelloreal non ricorda, non sa se è stata vittima di uno stupro e non può uscire dal reality la Fazenda. Noi co… - lolymatviv : @HugoGloss Mi REINAAAAA BELLAAAA DAYANE MELLO - DanielaLeoni11 : RT @trashtvstellare: Elodie commenta il servizio su Dayane Mello #leiene - L_AdeleShasa : @vladiluxuria SOS - Help DAYANE MELLO #Mellos #DayaneMello #DayAndFarm - Giustizia per Dayane - zazoomblog : Nego Do Borel scomparso dopo lo scandalo Dayane Mello: la polizia lo ritrova in un motel - #Borel #scomparso… -