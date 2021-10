Dayane Mello, il video integrale dello stupro: “Trovato il preservativo” (Di giovedì 7 ottobre 2021) video A FINE ARTICOLO. Tiene ancora viva l’attenzione le molestie e lo stupro, ancora non accertato al 100%, subito da Dayane Mello a La Fazenda. Il fatto è avvenuto per mano del concorrente Nego do Borel. I fatti si sono verificati i due serate diverse, a distanza di una sola settimana l’uno dall’altro. Sui social varie fanpage hanno riportato i video di quei momenti, ma ora ad occuparsi del caso ci stanno pensando anche Le Iene. Gli inviati della trasmissione sono volati in Brasile per fare un po’ di chiarezza. Questo dato che le immagini degli abusi non sono mai andati in onda, o meglio il cameramen ha preferito girare la telecamera altrove. Sebbene si sentissero chiaramente le voci. Come vi abbiamo più volte raccontato, Nego do Borel (poi squalificato) si sarebbe infilato nel letto ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 7 ottobre 2021)A FINE ARTICOLO. Tiene ancora viva l’attenzione le molestie e lo, ancora non accertato al 100%, subito daa La Fazenda. Il fatto è avvenuto per mano del concorrente Nego do Borel. I fatti si sono verificati i due serate diverse, a distanza di una sola settimana l’uno dall’altro. Sui social varie fanpage hanno riportato idi quei momenti, ma ora ad occuparsi del caso ci stanno pensando anche Le Iene. Gli inviati della trasmissione sono volati in Brasile per fare un po’ di chiarezza. Questo dato che le immagini degli abusi non sono mai andati in onda, o meglio il cameramen ha preferito girare la telecamera altrove. Sebbene si sentissero chiaramente le voci. Come vi abbiamo più volte raccontato, Nego do Borel (poi squalificato) si sarebbe infilato nel letto ...

