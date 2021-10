Danza, c’è tanto made in Naples nella rassegna Esplorare 2021 (da domani al 28 novembre tra Bari e Monopoli) (Di giovedì 7 ottobre 2021) Domenico Iannone, già ballerino al Teatro di San Carlo di Napoli, oggi è coreografo affermato e direttore artistico della rassegna di Danza “Esplorare 2021” giunta alla terza edizione. Da domani sera al 28 novembre tra Bari e Monopoli c’è anche tanto made in Naples, dunque, con l’artista adottato ed amato dalla città che spesso fa visita alle sue creazioni. Ma andiamo con ordine. La rassegna, ammessa da questo anno al progetto triennale dei FUS, del Ministero della Cultura e dello Spettacolo, MiBACT, sarà presentata nei teatri Kismet OperA di Bari e al Teatro Radar di Monopoli con intenti di dialogo tra musica, prosa e Danza con ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 ottobre 2021) Domenico Iannone, già ballerino al Teatro di San Carlo di Napoli, oggi è coreografo affermato e direttore artistico delladi” giunta alla terza edizione. Dasera al 28trac’è anchein, dunque, con l’artista adottato ed amato dalla città che spesso fa visita alle sue creazioni. Ma andiamo con ordine. La, ammessa da questo anno al progetto triennale dei FUS, del Ministero della Cultura e dello Spettacolo, MiBACT, sarà presentata nei teatri Kismet OperA die al Teatro Radar dicon intenti di dialogo tra musica, prosa econ ...

