(Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella corsa alla rimonta per il ballottaggio di Paoloarriva l’ostacolo difficile da superare. Ovvero i legami con lapiù radicale, che il candidato del centroha sempre respinto, almeno a parole. Salvo poi nei fatti ammettere nella sua coalizione Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che soprattutto negli ultimi tempi non sta facendo nulla per nascondere le proprie vicinanze con le idee di estrema. Come non lo ha fatto il consigliere di Circoscrizione 6 Massimo Robella ringraziando i “camerati” per i voti ricevuti. Un post che ha generato numerose reazioni, e che ha spostato ancora di più l’opinione pubblica verso il centrosinistra. Con tanto di dichiarazioni di voto di esponenti del Movimento 5 Stelle e degli altri partiti candidati al primo turno, come Angelo D’Orsi, di un sostegno a ...

Advertising

nuovasocieta : Damilano tenta di smarcarsi dall’estrema destra. “Siamo moderati e liberali” - nuovasocieta : Damilano tenta la rimonta: “Coalizione ha funzionato, esito mia lista dimostra che sono indipendente” - CasaliGiul : RT @PieraBelfanti: Bei personaggi politici di Fratelli d'Italia e Lega: saluti fascisti battute su giornalisti minacciati, volgarità razzis… - nicolaebasta : RT @PieraBelfanti: Bei personaggi politici di Fratelli d'Italia e Lega: saluti fascisti battute su giornalisti minacciati, volgarità razzis… - Marilen97832318 : RT @PieraBelfanti: Bei personaggi politici di Fratelli d'Italia e Lega: saluti fascisti battute su giornalisti minacciati, volgarità razzis… -

Ultime Notizie dalla rete : Damilano tenta

Nuova Società

... "Molto rumore per nulla" Giulia Zanotti - Ottobre 6, 2021 Torino Pd, dalla provincia a Torino militanti e iscritti per sostenere Lo Russo Redazione - Ottobre 6, 2021 Torinola rimonta:...... "Molto rumore per nulla" Giulia Zanotti - Ottobre 6, 2021 Torino Pd, dalla provincia a Torino militanti e iscritti per sostenere Lo Russo Redazione - Ottobre 6, 2021 Torinola rimonta:...I torinesi che sono rientrati dalle vacanze estive hanno trovato la loro città tappezzata di manifesti e faccioni elettorali. Prima in pochi si erano accorti che stavano incombendo le elezioni per il ...La stretta di mano tra Paolo Damilano e la senatrice Licia Ronzulli va in scena in mezzo alle bancarelle del mercato di Santa Giulia. Tra il candidato sindaco del centrodestra e l’azzurra braccio dest ...