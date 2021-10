Damilano tenta di smarcarsi dall’estrema destra “Siamo moderati e liberali”

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella corsa alla rimonta per il ballottaggio di Paoloarriva l’ostacolo difficile da superare. Ovvero i legami con lapiù radicale, che il candidato del centroha sempre respinto, almeno a parole. Salvo poi nei fatti ammettere nella sua coalizione Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che soprattutto negli ultimi tempi non sta facendo nulla per nascondere le proprie vicinanze con le idee di estrema. Come non lo ha fatto il consigliere di Circoscrizione 6 Massimo Robella ringraziando i “camerati” per i voti ricevuti. Un post che ha generato numerose reazioni, e che ha spostato ancora di più l’opinione pubblica verso il centrosinistra. Con tanto di dichiarazioni di voto di esponenti del Movimento 5 Stelle e degli altri partiti candidati al primo turno, come Angelo D’Orsi, di un sostegno a ...