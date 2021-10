Dalle persecuzioni al Premio Nobel per la Letteratura | chi è Abdulrazak Gurnah | voce dei rifugiati

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Una storia travagliata, che si riflette nei dieci romanzi che, dal 1987 ad oggi, ha scritto in lingua inglese., 72 anni, è uno scrittore e professore universitario, nato sull’isola di Zanzibar e fuggitocontro la popolazione di origine araba, appena 20enne, in Regno Unito. Fin dagli inizi dell’esilio, si è dedicato alla scrittura: anche se lo swahili era la sua prima lingua, lo strumento letterario che scelse da subito è l’inglese. Oggi, 7 ottobre 2021, l’Accademia svedese l’ha insignito delper la: è il quinto scrittore africano a vincere il riconoscimento – dopo Wole Soyinka, nel 1986, Naguib Mahfouz, nel 1988, Nadine Gordimer, nel 1991, e John Maxwell Coetzee, nel 2003 -, il primo tanzaniano. I circa ...

Advertising

AristarcoScann1 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Il #Bangladesh deve garantire alla giustizia i colpevoli dell'assassinio di #Mohibulla… - Teresa02247224 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Il #Bangladesh deve garantire alla giustizia i colpevoli dell'assassinio di #Mohibulla… - giu33liana : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Il #Bangladesh deve garantire alla giustizia i colpevoli dell'assassinio di #Mohibulla… - rohingya_update : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Il #Bangladesh deve garantire alla giustizia i colpevoli dell'assassinio di #Mohibulla… - MaurilioVitto : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Il #Bangladesh deve garantire alla giustizia i colpevoli dell'assassinio di #Mohibulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle persecuzioni

Abdulrazak Gurnah , 72 anni, è uno scrittore e professore universitario, nato sull'isola di Zanzibar e fuggitocontro la popolazione di origine araba, appena 20enne, in Regno Unito.... nel nord della Francia, subiscono "umiliazioni equotidiane" da parte della polizia e ... Il campo di Calais, spesso chiamato giungla, era stato demolito cinque anni faautorità ...Nato e cresciuto in Tanzania, poi rifugiato in Inghilterra, i l Premio Nobel per la Letteratura 2021 è Abdulrazak Gurnah. Lo scrittore di Zanizabar, 73 anni, è stato premiato dall’Accademia di Svezia, ...Secondo un rapporto dell'ong Human Rights Watch i migranti accampati a Calais e Grande-Synthe, nel nord della Francia, subiscono "umiliazioni e persecuzioni quotidiane" da parte della polizia e sono s ...