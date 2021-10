Dall’Argentina – Problema muscolare per Lautaro Martinez: niente Paraguay per lui. Inter in ansia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Inter in ansia per le condizioni di Lautaro Martinez Non buone notizie arrivano Dall’Argentina per l’Inter. Secondo quanto riportato da Radio La Red sul proprio profilo Twitter, l’attaccante nerazzurro avrebbe accusato un un Problema muscolare nella rifinitura prima della partita contro il Paraguay e non sarà dunque a disposizione di Lionel Scaloni per la gara. Le condizioni del Toro saranno seguite con attenzione dallo staff medico nerazzurro che vorrà capire l’entità dell’infortunio. Al suo posto scenderà in campo un altro nerazzurro: Joaquim Correa. #DeUna #SelecciónArgentinaLautaro Martínez sufrió una molestia muscular y es probable que no juegue esta noche. Joaquín Correa sería el reemplazante. Informa ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021)inper le condizioni diNon buone notizie arrivanoper l’. Secondo quanto riportato da Radio La Red sul proprio profilo Twitter, l’attaccante nerazzurro avrebbe accusato un unnella rifinitura prima della partita contro ile non sarà dunque a disposizione di Lionel Scaloni per la gara. Le condizioni del Toro saranno seguite con attenzione dallo staff medico nerazzurro che vorrà capire l’entità dell’infortunio. Al suo posto scenderà in campo un altro nerazzurro: Joaquim Correa. #DeUna #SelecciónArgentinaMartínez sufrió una molestia muscular y es probable que no juegue esta noche. Joaquín Correa sería el reemplazante. Informa ...

Advertising

Glongari : Dall’Argentina ???? problema muscolare per #Lautaro al suo posto giocherà #Correa secondo Radio La Red. Stop precauzi… - imcalhainter : RT @Glongari: Dall’Argentina ???? problema muscolare per #Lautaro al suo posto giocherà #Correa secondo Radio La Red. Stop precauzionale per… - salda__ : RT @Glongari: Dall’Argentina ???? problema muscolare per #Lautaro al suo posto giocherà #Correa secondo Radio La Red. Stop precauzionale per… - mayoraltitolare : RT @Glongari: Dall’Argentina ???? problema muscolare per #Lautaro al suo posto giocherà #Correa secondo Radio La Red. Stop precauzionale per… - titty_napoli : RT @Glongari: Dall’Argentina ???? problema muscolare per #Lautaro al suo posto giocherà #Correa secondo Radio La Red. Stop precauzionale per… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’Argentina Problema Inter, la Gazzetta: “Il problema del charter dall’Argentina: ansia per Lautaro e Correa” SOS Fanta