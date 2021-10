Dalla Regione 2 milioni e 900 mila euro per il recupero della chiesa di Sant’Agata (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Regione ha stanziato due milioni e 900 mila euro per il recupero della chiesa di Sant’Agata del Monte, ubicata all’ingresso di Monreale, in via Palermo. Ne ha dato notizia il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia, che si è speso affinché il monumento, in condizioni di degrado e pericolo strutturale, sia recuperato. La somma, che servirà anche per il restauro del prospetto esterno, sarà erogata attraverso l’assessorato regionale alle Infrastrutture. “Riportare la chiesa – ha detto Intravaia – all’interno del circuito turistico e monumentale di Monreale è stato un obiettivo mio e del sindaco Alberto Arcidiacono, fin dall’insediamento. L’edificio risale al 1565 ed è un gioiellino architettonico in cui si trovano, fra ... Leggi su monrealelive (Di giovedì 7 ottobre 2021) Laha stanziato duee 900per ildidel Monte, ubicata all’ingresso di Monreale, in via Palermo. Ne ha dato notizia il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia, che si è speso affinché il monumento, in condizioni di degrado e pericolo strutturale, sia recuperato. La somma, che servirà anche per il restauro del prospetto esterno, sarà erogata attraverso l’assessorato regionale alle Infrastrutture. “Riportare la– ha detto Intravaia – all’interno del circuito turistico e monumentale di Monreale è stato un obiettivo mio e del sindaco Alberto Arcidiacono, fin dall’insediamento. L’edificio risale al 1565 ed è un gioiellino architettonico in cui si trovano, fra ...

fattoquotidiano : Recovery, il flop della Sicilia: 31 progetti bocciati su 31 per i sistemi di irrigazione. Dalla Regione accuse a Pa… - sbonaccini : ?? Questi i dati emersi dal report dell’Agenzia sanitaria della Regione, che confermano che i vaccini sono l’unico s… - peppeprovenzano : In #Sicilia, alla Regione, la destra ha composto una giunta senza donne (solo una da qualche mese per disinnescare… - MonrealeNews : Intravaia: “Diventerà il biglietto da visita della città” - monrealeatoday : Dalla Regione 2 milioni e 900 mila euro per il recupero della chiesa di Sant’Agata -