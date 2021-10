Dalla pandemia all’infodemia: il virus è nella mente. E’ online la ricerca dell’Università Suor Orsola Benincasa (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Dalla pandemia all’infodemia con il virus che si insinua anche nella mente”. I dati della ricerca biennale “Infosfera” ideata e promossa dal laboratorio Unisob MediaLab dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli dimostrano come “l’epidemia di COVID-19, scoppiata nel mese di gennaio 2020, abbia rapidamente scatenato anche un’infodemia (un’epidemia di informazioni) non solo attraverso le piattaforme online, come Facebook e YouTube, ma anche attraverso i mercati. Un’infodemia nel corso della quale i social media sono stati inondati con una valanga di annunci fuorvianti 24 ore su 24, notizie false, narrazioni su teorie della cospirazione e molto altro ancora”. La ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 ottobre 2021) “con ilche si insinua anche”. I dati dellabiennale “Infosfera” ideata e promossa dal laboratorio Unisob MediaLabdi Napoli dimostrano come “l’epidemia di COVID-19, scoppiata nel mese di gennaio 2020, abbia rapidascatenato anche un’infodemia (un’epidemia di informazioni) non solo attraverso le piattaforme, come Facebook e YouTube, ma anche attraverso i mercati. Un’infodemia nel corso della quale i social media sono stati inondati con una valanga di annunci fuorvianti 24 ore su 24, notizie false, narrazioni su teorie della cospirazione e molto altro ancora”. La ...

Advertising

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per i marittimi e i pescatori, che negli ultimi tempi hanno affrontato tanti sacrifici assicurand… - AzzolinaLucia : Renzi chi? Non perde mai l’occasione di tacere. La differenza tra Conte e Renzi: uno ha salvato il Paese dalla pand… - lauraboldrini : Ieri sei morti sul lavoro. Oggi altre tre vittime. La ripresa è un bene, ma solo se non va a scapito di sicurezza… - VincenzaSMF : RT @HANIA243474887: Il Governo degli Inutili Incapaci, e l’apoteosi della vergognosa gestione della pandemia...sono stati oscurati/silenzia… - UGiangrieco : RT @PapagniGrace: 'Epidemia colposa'. Bomba in arrivo dalla Procura, valanga di indagati: tremano Speranza e Lorenzin – Il Tempo https://t.… -