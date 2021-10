Da Luca Ward a Fabio Volo, voci narranti di ‘Lupo racconta la Sma’ (Di giovedì 7 ottobre 2021) A raccontare a grandi e piccini l’Atrofia muscolare spinale (Sma), rara malattia genetica tra le più comuni cause di mortalità infantile, a dare vita ai personaggi della serie cartoon ‘Lupo racconta la Sma’ – presentata questa mattina durante un webinar – sono soprattutto le voci di volti noti, attori e doppiatori, famosi in Italia e all’estero. Tra i quali Luca Ward, Francesco Pannofino, affiancati dall’attore Fabio Volo, dal Trio Medusa e dalla conduttrice radiofonica La Pina, che hanno da subito sposato l’iniziativa promossa da Biogen e Famiglie Sma. “Partecipare a questo progetto – non ha dubbi Fabio Volo – è stato bello, sono veramente lusingato di aver fatto parte dell’iniziativa. Essere la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Are a grandi e piccini l’Atrofia muscolare spinale (Sma), rara malattia genetica tra le più comuni cause di mortalità infantile, a dare vita ai personaggi della serie cartoonla– presentata questa mattina durante un webinar – sono soprattutto ledi volti noti, attori e doppiatori, famosi in Italia e all’estero. Tra i quali, Francesco Pannofino, affiancati dall’attore, dal Trio Medusa e dalla conduttrice radiofonica La Pina, che hanno da subito sposato l’iniziativa promossa da Biogen e Famiglie Sma. “Partecipare a questo progetto – non ha dubbi– è stato bello, sono veramente lusingato di aver fatto parte dell’iniziativa. Essere la ...

