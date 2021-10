Da Italia - Brasile in 3D al primo giallo, la mostra dedicata a Paolo Rossi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dal vialone di accesso al palazzo alzando gli occhi al cielo si vede da una vetrata la numero 20 con cui ha giocato la finale del Mondiale 1982 contro la Germania. All'interno si può trovare la maglia ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dal vialone di accesso al palazzo alzando gli occhi al cielo si vede da una vetrata la numero 20 con cui ha giocato la finale del Mondiale 1982 contro la Germania. All'interno si può trovare la maglia ...

Advertising

repubblica : Lula: 'Dal Brasile all’Italia, la sinistra ha bisogno di ritrovare il suo coraggio' - StefanoGuerrera : pregate che i server di Twitter reggano perché Facebook, Instagram e WhatsApp sono in down non solo in italia da no… - Gazzetta_it : Da Italia-Brasile in 3D al primo cartellino, la mostra dedicata a Paolo Rossi #FestivaldelloSport - sportli26181512 : Da Italia-Brasile in 3D al primo giallo, la mostra dedicata a Paolo Rossi: Da Italia-Brasile in 3D al primo giallo,… - IlSedutomulo : @GiorgiaMeloni Disse quella che 29 febbraio 2020 fece un video in cui invitava i turisti a venire in Italia perché… -