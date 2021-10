CYRANO di J. Wright alla Festa del Cinema di Roma

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Sarà presentato in anteprima europeadeldi, l’attesissimo film di Joe(L’ora più buia, Anna Karenina, Orgoglio e Pregiudizio) che trae ispirazione dal celebre testo teatrale di fine ‘800 scritto da Edmond Rostand. Chi sono gli interpreti principali di? In questa versione sorprendente e inedita, il protagonista ha il volto di Peter Dinklage – pluripremiato attore, vincitore di quattro Emmy e un Golden Globe per Il Trono di Spade – mentre Haley Bennett (I magnifici 7, Le strade del male) veste i panni del suo amore inarrivabile, Roxanne. Completano il cast Kelvin Harrison Jr. (Luce, Waves) nella parte di Christian, Bashir Salahuddin (Top Gun: Maverick) nel ruolo di Le Bret e Ben Mendelsohn (L’ora più buia) che ...

Il pluripremiato regista Joe Wright avvolge gli spettatori in una sinfonia di emozioni con musica, romanticismo e bellezza nel trailer di Cyrano, reinventando per il cinema la storia senza tempo del triangolo amoroso più celebre. Un po' di Italia c'è anche in Cyrano, musical di Joe Wright dal capolavoro di Rostand, con Peter Dinklage, che è stato girato in Sicilia.