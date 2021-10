Cucina greca batte cucina italiana | parola di Ramsay

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Gordonha sganciato la bomba: ha detto che laè migliore di quella. Non ci sarebbe niente di scandaloso, se gli italiani non fossero così orgogliosi e, in un certo senso, gelosi della loro tradizione culinaria e della loro dieta mediterranea che, si sa, è una delle più conosciute e apprezzate al mondo. Aggiungiamo poi che lo chef inglese ha pronunciato la fatidica frase davanti a Gino d’Acampo, il celebre cuoco napoletano trapiantato a Londra, noto per difendere strenuamente ladel Bel Paese.è protagonista, insieme a Gino e al maître d’hotel francese Fred Sirieix del programma Gordon, Gino and Fred go Greek (in onda per ora solo in Inghilterra), in cui i tre sono impegnati in un road trip in giro per la ...