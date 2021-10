Crisi in Venezuela, ora gli Usa sono favorevoli al dialogo con Maduro (Di giovedì 7 ottobre 2021) I negoziati tra il regime di Nicolas Maduro e l’opposizione del Venezuela cominciano a dare i primi frutti, almeno in ambito di fiducia. Ieri il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha invitato a guardare positivamente l’iniziativa di dialogo in Messico tra le parti in conflitto. Ned Price, portavoce del capo della diplomazia statunitense, ha dichiarato che “Blinken e la vicepresidente (di Colombia) Marta Lucía Ramírez hanno parlato degli sforzi per sostenere il popolo Venezuelano per ripristinare la democrazia”. Tuttavia, una fonte diplomatica ha detto all’agenzia Afp che Ramírez non ha nascosto al segretario di Stato americano la sua sfiducia nel dialogo sul Venezuela. “Stati Uniti ha specificato che non bisogna illudersi – ha aggiunto la fonte -, ma si spera che il ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 ottobre 2021) I negoziati tra il regime di Nicolase l’opposizione delcominciano a dare i primi frutti, almeno in ambito di fiducia. Ieri il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha invitato a guardare positivamente l’iniziativa diin Messico tra le parti in conflitto. Ned Price, portavoce del capo della diplomazia statunitense, ha dichiarato che “Blinken e la vicepresidente (di Colombia) Marta Lucía Ramírez hanno parlato degli sforzi per sostenere il popolono per ripristinare la democrazia”. Tuttavia, una fonte diplomatica ha detto all’agenzia Afp che Ramírez non ha nascosto al segretario di Stato americano la sua sfiducia nelsul. “Stati Uniti ha specificato che non bisogna illudersi – ha aggiunto la fonte -, ma si spera che il ...

