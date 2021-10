Crisanti: “Terza dose vaccino per tutti e green pass di 6 mesi” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Terza dose di vaccino covid per tutti e green pass di 6 mesi. Sono le indicazioni del professor Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, all’Adnkronos Salute. La Terza dose, dice, “deve coinvolgere praticamente tutti. Deve essere una Terza dose che ripercorre tutto quello che abbiamo fatto con la prima e la seconda. Altrimenti non avremo la copertura necessaria”. E se la dose booster va somministrata a partire da 6 mesi dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, “non è pensabile aspettare i 12 mesi della scadenza del green ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 ottobre 2021)dicovid perdi 6. Sono le indicazioni del professor Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, all’Adnkronos Salute. La, dice, “deve coinvolgere praticamente. Deve essere unache ripercorre tutto quello che abbiamo fatto con la prima e la seconda. Altrimenti non avremo la copertura necessaria”. E se labooster va somministrata a partire da 6dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, “non è pensabile aspettare i 12della scadenza del...

