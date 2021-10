Crisanti sulla riapertura delle discoteche: «Terza dose per tutti o ci ritroveremo con 30 mila contagi al giorno» (Di giovedì 7 ottobre 2021) «Iniziative come la riapertura delle discoteche sono giustificabili solo se le autorità sanitarie intendono estendere a tutti la somministrazione della Terza dose, altrimenti rischiamo». Il rischio di cui parla il professor Andrea Crisanti è quello di un rialzo della curva dei contagi da Covid-19 che presto potrebbe portare l’Italia al pari del Regno Unito, «con 30 mila contagi e 150 morti al giorno». Il professore di microbiologia all’università di Padova commenta con Fanpage.it l’ultimo parere del Comitato tecnico scientifico favorevole alla riapertura delle discoteche. Un tema ampiamente discusso negli ultimi mesi e che oggi, giovedì 7 ottobre, ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 ottobre 2021) «Iniziative come lasono giustificabili solo se le autorità sanitarie intendono estendere ala somministrazione della, altrimenti rischiamo». Il rischio di cui parla il professor Andreaè quello di un rialzo della curva deida Covid-19 che presto potrebbe portare l’Italia al pari del Regno Unito, «con 30e 150 morti al». Il professore di microbiologia all’università di Padova commenta con Fanpage.it l’ultimo parere del Comitato tecnico scientifico favorevole alla. Un tema ampiamente discusso negli ultimi mesi e che oggi, giovedì 7 ottobre, ...

