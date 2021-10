Cricket | Europei T10 2021 | Italia battuta ed eliminata dalla Spagna per 125 9-123 8

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 ottobre 2021) L’chiude il cammino nella fase finale degliT10 di: a Malaga, in, la selezione azzurra ha perso nel tardo pomeriggio con il punteggio di 125/9-123/8 contro lapadrona di casa.ed Austria concludono oggi la loro marcia continentale. Gli iberici invece torneranno in campo domani alle 09.00 contro Paesi Bassi XI. Alle 11.00 Inghilterra XI e Belgio si giocheranno il primo posto in finale, poi la perdente sfiderà la vincente di Paesi Bassi XI-alle 14.00 per l’altro posto nell’atto conclusivo, previsto alle 17.00. La Nazionalena, che ieri aveva chiuso il girone a sei al quarto posto, oggi aveva così evitato il primo incontro della fase Eliminator, in cui laha battuto ed ...