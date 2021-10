Cremonese, Sernicola: “Il Benevento è una corazzata ma siamo da vertice” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCremona – “Arriviamo da due vittorie che possono darci lo slancio, ma noi all’alta classifica vogliamo abituarci”. Leonardo Sernicola mette le cose in chiaro quando mancano ancora diversi giorni alla sfida con il Benevento. Il terzino destro della Cremonese conosce bene la Strega, a cui fece male nel girone di andata del campionato 2019/20, quando vestiva la maglia della Virtus Entella. Nell’1-1 al Vigorito, dopo il vantaggio giallorosso di Kragl, fu lui a mettere la firma sul gol del pareggio nella ripresa costringendo gli uomini di Inzaghi a un mezzo passo falso. Soddisfatto dei successi ottenuti a Vicenza e in casa contro la Ternana, Sernicola ha parlato del suo avvio di stagione in maglia grigiorossa con toni entusiastici: “Mi sento un giocatore migliorato, voglio dare il mio contributo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCremona – “Arriviamo da due vittorie che possono darci lo slancio, ma noi all’alta classifica vogliamo abituarci”. Leonardomette le cose in chiaro quando mancano ancora diversi giorni alla sfida con il. Il terzino destro dellaconosce bene la Strega, a cui fece male nel girone di andata del campionato 2019/20, quando vestiva la maglia della Virtus Entella. Nell’1-1 al Vigorito, dopo il vantaggio giallorosso di Kragl, fu lui a mettere la firma sul gol del pareggio nella ripresa costringendo gli uomini di Inzaghi a un mezzo passo falso. Soddisfatto dei successi ottenuti a Vicenza e in casa contro la Ternana,ha parlato del suo avvio di stagione in maglia grigiorossa con toni entusiastici: “Mi sento un giocatore migliorato, voglio dare il mio contributo ...

