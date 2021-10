Covid | verso Cdm alle 17 su capienze spazi cultura | sport e discoteche

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Roma, 7 ott. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri al momento non risulta ancora convocato, ma diverse fonti di governo sostengono che, con ogni probabilità, si terrà nella giornata di oggi, “le 17”, per ampliare ledei luoghi die spettacolo -in primis teatri e cinema- impiantiivi e. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...di notizie false riduca la probabilità che un individuo si vaccini 'sicuramente' contro il- ... Avete vigilato sull'operato dei Governi e indirizzato lo scontro politicosoluzioni ......entrare nel Pronto Soccorso spiegandogli che è chiuso perché l'ospedale di Ribera è un centro,... Poi, non ancora soddisfatto, risale in auto, si dirigela vicina Guardia Medica, scende dal ...Moderna intende passare da meno di un miliardo di dosi di vaccino nel 2021 a tre miliardi entro il 2022 e costruire un impianto in Africa per produrvi 500 milioni di dosi. Lo ha annunciato questa matt ...Roma, 7 ott. Il Consiglio dei ministri al momento non risulta ancora convocato, ma diverse fonti di governo sostengono che, con ogni probabilità, si terrà nella ...