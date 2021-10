Covid, ultime news. Il bollettino: 2938 nuovi casi, 41 morti. LIVE (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 297.356 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta all'1%. Pfizer chiede all'Fda il via libera per il vaccino tra i 5 e gli 11 anni. La Sicilia torna in zona bianca da sabato, con due giorni di anticipo sul previsto. Umbria, Puglia e Provincia di Trento si aggiungono invece alle Regioni italiane colorate in verde nelle mappe dell'Ecdc sull'incidenza del Covid in Europa. La Calabria migliora e torna in giallo, la Basilicata è l'unica Regione italiana in rosso Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 297.356 i tamponi effettuati nelle24 ore. Il tasso di positività si attesta all'1%. Pfizer chiede all'Fda il via libera per il vaccino tra i 5 e gli 11 anni. La Sicilia torna in zona bianca da sabato, con due giorni di anticipo sul previsto. Umbria, Puglia e Provincia di Trento si aggiungono invece alle Regioni italiane colorate in verde nelle mappe dell'Ecdc sull'incidenza delin Europa. La Calabria migliora e torna in giallo, la Basilicata è l'unica Regione italiana in rosso

