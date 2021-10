Covid: Senato accusa Bolsonaro, 'gestione pandemia folle' (Di giovedì 7 ottobre 2021) In Brasile, la Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) sulla pandemia di coronavirus ha definito "folle" e "negazionista" il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, per la gestione dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) In Brasile, la Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) sulladi coronavirus ha definito "" e "negazionista" il presidente della Repubblica, Jair, per ladell'...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Senato Covid: Senato accusa Bolsonaro, 'gestione pandemia folle' Il Brasile è il secondo Paese al mondo per numero assoluto di morti legati al Covid - 19. In settimane potrebbe raggiungere quota 600 mila vittime. Il quotidiano O Globo ha anticipato oggi che tra i ...

Coronavirus, il bollettino del 7 ottobre: 2.938 nuovi casi e 41 morti Covid, il Premier Draghi parla dei decessi e sbotta " Alla fine dello scorso mese si contavano ... riporta la redazione di Rai News nel corso del G20 tenutosi in Senato. Il Premier ha quindi deciso di ...

Covid: Senato accusa Bolsonaro, 'gestione pandemia folle' - America Latina Agenzia ANSA "La politica deve smentire i no vax e convincere i dubbiosi" La chiarezza sui vaccini anti Covid dovrebbe arrivare anche dai politici che siedono in Parlamento. Al summit dei presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20 al Senato, Mario Draghi torna a ribadire ...

Covid: Senato accusa Bolsonaro, 'gestione pandemia folle' BRASILIA, 07 OTT - In Brasile, la Commissione parlamentare d'inchiesta (Cpi) sulla pandemia di coronavirus ha definito "folle" e "negazionista" il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, per la ...

