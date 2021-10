Covid | primi dati positivi su terza dose vaccino e antinfluenzale insieme

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 7 ottobre 2021) I risultati preliminari del primo studio descrittivo di co-somministrazione delquadrivalente ad alto dosaggio di Sanofi Pasteur con ladi-19 mRNA mostrano che la somministrazione contemporanea dei due vaccini è risultata sicura, ben tollerata e con una adeguata risposta anticorpale pari a ciascunsomministrato singolarmente. E’ quanto si legge in una nota dell’azienda, che ricorda che “ilquadrivalente ad alto dosaggio è indicato negli adulti dai 60 anni di età in Italia. Si tratta dell’unico– ricorda Sanofi Pasteur – che ha dimostrato una superiore efficacia nella prevenzione della malattia influenzale confermata in laboratorio e ...