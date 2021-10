(Di giovedì 7 ottobre 2021) I risultati preliminari del primo studio descrittivo di co-somministrazione delquadrivalente ad alto dosaggio di Sanofi Pasteur con ladi-19 mRNA mostrano che la somministrazione contemporanea dei due vaccini è risultata sicura, ben tollerata e con una adeguata risposta anticorpale pari a ciascunsomministrato singolarmente. E’ quanto si legge in una nota dell’azienda, che ricorda che “ilquadrivalente ad alto dosaggio è indicato negli adulti dai 60 anni di età in Italia. Si tratta dell’unico– ricorda Sanofi Pasteur – che ha dimostrato una superiore efficacia nella prevenzione della malattia influenzale confermata in laboratorio e ...

Advertising

RaiNews : 772 morti nei primi 8 mesi 2021, al netto dei casi covid: nei numeri dell'Inail il dramma dell'emergenza sicurezza… - infoitsalute : Covid, primi dati positivi su terza dose vaccino e antinfluenzale insieme - Marisab79879802 : RT @molumbe: Lo sapete, vero, che avete tutti diritto, con sintomi lievi o moderati di malattia covid, alla somministrazione di anticorpi m… - 95Indeciso : RT @molumbe: Lo sapete, vero, che avete tutti diritto, con sintomi lievi o moderati di malattia covid, alla somministrazione di anticorpi m… - italiaserait : Covid, primi dati positivi su terza dose vaccino e antinfluenzale insieme -

Ultime Notizie dalla rete : Covid primi

Nonostante la crisi del mercato dell'auto, che nel raffronto dei9 mesi del 2021 con lo ...4 mln di dosi di vaccini anti -in frigo, scende ancora il numero di nuovi vaccinati ( - 17%) e ......impressionanti nel periodo pre -'Regione Lombardia nel periodo pre -, ossia nel 2019, aveva numeri impressionanti. L'interscambio generale raggiungeva i 260 miliardi di euro. I...Roma, 7 ott.(Adnkronos) - Torna l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, sessione 2021. Ma per "l’accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d’esame è conse ...L’azienda pubblica BioCubaFarma ha riferito questo sabato che i vaccini anti-Covid cubani, Soberana02 e Abdala, hanno ricevuto l'autorizzazione per l'uso ...